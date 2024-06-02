キューズQ 1/8 東方Project 完全で瀟洒なメイド 十六夜咲

キューズQ1/8PVC製塗装済み完成品フィギュア東方Project東方プロジェクト完全で瀟洒なメイド十六夜咲夜【商品説明】ナイフをもてあそぶ仕草は、使い手であり瀟洒な彼女らしいスタイリングです。フリルやブーツのディテールなど、細部の作り込みも抜かりなし。紅魔館のメイドをぜひお迎えください。【商品仕様】サイズ：全高約200mm【商品状態】《状態・可》・・・・箱なし中古品です。欠品や破損はございませんが、スレや微細な色移り等多少ございます。台座ダボが折れやすいのでダボ内部ピアノ線通して補強済みです。メンテナンス・クリーニング済みですので埃・汚れの付着はございません。※大量出品のため在庫確認等させていただく必要がございます。ご購入前に一声お掛けください。※佐川急便発送となります。北海道・離島・沖縄が発送先の場合別途送料加算致しますので購入前に必ずご連絡ください。※値下げ交渉はNGです。※取り置き不可です。フィギュア種類···スケールフィギュア素材···PVCスケール···1/8性別···女



完全で瀟洒なメイド十六夜咲夜/東方Project/よつばとフィギュアレビュー



東方プロジェクト “完全で瀟洒なメイド” 十六夜咲夜 1/8 完成品フィギュア



東方プロジェクト “完全で瀟洒なメイド” 十六夜咲夜 1/8 完成品フィギュア



東方プロジェクト “完全で瀟洒なメイド” 十六夜咲夜 1/8 完成品フィギュア



完全で瀟洒なメイド 十六夜咲夜 「東方Project」 1/8 PVC製塗装済み ...



キューズQ「東方Project “完全で瀟洒なメイド”十六夜咲夜」: 天羅Blog



完全で瀟洒なメイド十六夜咲夜/東方Project/よつばとフィギュアレビュー



完全で瀟洒なメイド十六夜咲夜/東方Project/よつばとフィギュアレビュー



キューズQ「東方Project “完全で瀟洒なメイド”十六夜咲夜」: 天羅Blog



完全で瀟洒なメイド十六夜咲夜/東方Project/よつばとフィギュアレビュー



完全で瀟洒なメイド十六夜咲夜/東方Project/よつばとフィギュアレビュー



東方プロジェクト “完全で瀟洒なメイド” 十六夜咲夜 1/8 完成品フィギュア



完全で瀟洒なメイド十六夜咲夜/東方Project/よつばとフィギュアレビュー



東方プロジェクト “完全で瀟洒なメイド” 十六夜咲夜 1/8 完成品フィギュア



キューズQ 完全で瀟洒なメイド 十六夜咲夜 東方Project - 美少女 ...