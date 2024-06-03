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美品　ヴェルサーチ　ネクタイ　バロック柄
商品番号 F97103602358
商品名

美品　ヴェルサーチ　ネクタイ　バロック柄
ブランド名 ジャンニヴェルサーチェ
特別価格 税込 1,998 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランドGIANNIVERSACEジャンニヴェルサーチメディーサVERSACEヴェルサーチ　ネクタイ　総柄　バロック柄　金　ゴールド　おしゃれ　オシャレ　お洒落サイズ剣先10cm平置き実寸。状態目立った傷や汚れなし。※中古品にご理解のある方のみご購入お願いします。素材シルク100%数多くの中からこちらご覧頂きありがとうございます。写真でご確認いただき写真追加等、ご希望ございましたらコメント下さい！お値段交渉、質問などお気軽にどうぞ。※あまりに大幅なお値下げはご了承ください！素人目線では、目立った汚れはございません。また、折りたたみ発送を行なっております。シワが気になる場合は当て布をしてスチーム、アイロンもしくはクリーニングにお出しください。ご理解いただきますよう宜しくお願い致します！
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