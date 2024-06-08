Off-White Tシャツ

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商品詳細
Off-Whiteのロゴ入りホワイトTシャツです。着用しなくなった為出品します。●サイズ：XXS以下購入サイトより引用肩幅69.0cm身幅47.0cm着丈110.0cm袖丈19.0cm●素材：画像をご確認ください。●状態：写真が現物です。ゴムタグはありません。目立った傷等はございませんが美品をお求め方は御遠慮ください。
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