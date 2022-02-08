ジョーダンブランド　ジョーダン3　ベルト コンクリート　セメント　エレファント

金属のバックルがエアージョーダン3バックルの裏もエレファントパターン（セメント、コンクリート）になっています。ベルト部分もエレファントパターン（セメント、コンクリート）を大胆にあしらっていて是非エレファントパターンのエアジョーダンと合わせて着用頂きたい商品です。10年以上前に原宿にあるRAWDRIPで購入後コレクションとして保管していました。【サイズ】サイズ表記MサイズですがLサイズ以上のサイズ感があると思います。詳しくは実寸サイズを参照ください。【平置き実寸】バックルも含めた全長約128cm最長の穴を利用した際のウェスト106cmくらい最短の穴を利用した際のウェスト91.5cmくらい多少の誤差はご了承下さい【状態】未使用デッドストックベルト部分の側面と裏側に若干擦れ等あります。画像でご確認ください。あくまでも素人による長期保管品ですのでその他見落とし等あるかもしれませんがご理解のある方よろしくお願い致します。



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