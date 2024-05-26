- ホーム
- >
- メンズ
- >
- トップス
- >
- Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
- >
- dairiku 20ss BEACH刺繍tシャツ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
DAIRIKU(ダイリク)の\"BEACH\"ハーフスリーブTシャツ(20SSC-2)です。シーズンのキーワードが刺繍されたTシャツです。今季は\"BEACH\"を怪しげな色合いで刺繍を入れています。生地はドライ天竺を使用しており、全てオリジナルで染めています。染め加工の段階でウォッシュしていますので、古着のような風合いが特徴的です。使用回数5回程です。畳じわはご了承下さい。趣味が変わったので出品します。■MATERIAL:Cotton100%■サイズF/肩幅:55.5cm身幅:58.5cm着丈:69cm袖丈:30cm※若干の誤差が生じますので、あくまで参考値としてお考えください。お気軽にお問い合わせ下さい。
http://narcologia.ru/goods/Stanford768873.html
http://narcologia.ru/goods/financier568360.html
http://narcologia.ru/goods/waveform388017.html
DAIRIKU (ダイリク) 20SS「BEACH Haif-Sleeve Tee」ビーチ刺繍Tシャツ
DAIRIKU [
DAIRIKU [
dairiku beach tシャツ ダイリク 刺繍 | labiela.com
DAIRIKU (ダイリク) BEACH Half-Sleeve Tee 刺繍デザインTシャツ ブラック サイズ:F
DAIRIKU [
BEACH Half-Sleeve Tee
DAIRIKU [
クリスマスファッション ダイリク tシャツ dairiku 20ss beach Tシャツ ...
dairiku 20ss
Dairiku 20ss beach Tシャツ ピンクオレンジ 20SS の通販 by ...
dairiku 20ss BEACH 半袖Tシャツ 菅田将暉着用 - Tシャツ/カットソー ...
まとめ販売 DAIRIKU 20ss ロングTシャツ メンズ | bca.edu.gr
http://narcologia.ru/goods/Stanford768873.html
http://narcologia.ru/goods/financier568360.html
http://narcologia.ru/goods/waveform388017.html
DAIRIKU (ダイリク) 20SS「BEACH Haif-Sleeve Tee」ビーチ刺繍Tシャツ
DAIRIKU [
DAIRIKU [
dairiku beach tシャツ ダイリク 刺繍 | labiela.com
DAIRIKU (ダイリク) BEACH Half-Sleeve Tee 刺繍デザインTシャツ ブラック サイズ:F
DAIRIKU [
BEACH Half-Sleeve Tee
DAIRIKU [
クリスマスファッション ダイリク tシャツ dairiku 20ss beach Tシャツ ...
dairiku 20ss
Dairiku 20ss beach Tシャツ ピンクオレンジ 20SS の通販 by ...
dairiku 20ss BEACH 半袖Tシャツ 菅田将暉着用 - Tシャツ/カットソー ...
まとめ販売 DAIRIKU 20ss ロングTシャツ メンズ | bca.edu.gr