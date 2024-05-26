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dairiku 20ss BEACH刺繍tシャツ
商品番号 G39241629087
商品名

dairiku 20ss BEACH刺繍tシャツ
ブランド名 ダイリク
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DAIRIKU(ダイリク)の\"BEACH\"ハーフスリーブTシャツ(20SSC-2)です。シーズンのキーワードが刺繍されたTシャツです。今季は\"BEACH\"を怪しげな色合いで刺繍を入れています。生地はドライ天竺を使用しており、全てオリジナルで染めています。染め加工の段階でウォッシュしていますので、古着のような風合いが特徴的です。使用回数5回程です。畳じわはご了承下さい。趣味が変わったので出品します。■MATERIAL:Cotton100%■サイズF/肩幅:55.5cm身幅:58.5cm着丈:69cm袖丈:30cm※若干の誤差が生じますので、あくまで参考値としてお考えください。お気軽にお問い合わせ下さい。
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