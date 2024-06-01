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80s Roy Lichtenstein リキテンシュタイン Tシャツ
商品番号 A70244153774
商品名

80s Roy Lichtenstein リキテンシュタイン Tシャツ
ブランド名 Avital
特別価格 税込 5,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

80sRoyLichtensteinリキテンシュタインTシャツになります。ロイ・リキテンスタインは、アメリカ合衆国の画家。アンディ・ウォーホルらとともにポップアートの代表的な画家。新聞連載の通俗な漫画の1コマを、印刷インクのドットまで含めてキャンヴァスに拡大して描いた作品群で有名。漫画の持つ単純だが強烈な線、単純化された色彩などの表現力を油彩で表現している。ピンホールありますので購入される際はご確認の方よろしくお願いします。
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