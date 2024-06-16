アンブロ イングランド代表 オーウェン ビンテージ 鹿の子 Tシャツ UMBRO

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商品詳細
☀️☀️☀️プロフィール確認後、コメント＆手続きをお願いします☀️☀️☀️マイケルオーウェンMICHAELOWEN10イングランド代表ENGLANDNATIONALFOOTBALLTEAMアンブロUMBRO鹿の子TシャツティーシャツサッカーsoccerフットボールFOOTBALL57％COTTONコットン43%POLYESTERポリエステル やや使用感ありますが、大きなダメージはありません。状態は画像で確認して下さい。カラーはダークネイビー表記サイズは「XL」大きいサイズ ビッグシルエットオーバーサイズ身幅→54肩幅→46着丈→73袖丈→26素人採寸です。誤差はお許しください。✨✨まとめ買い歓迎✨✨⚡⚡プロフィール確認お願いします⚡⚡11s6174
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