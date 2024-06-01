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90s 銀タグ　OLD NIKE Tシャツ　deadstock 日本製
商品番号 Q67198569532
商品名

90s 銀タグ　OLD NIKE Tシャツ　deadstock 日本製
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は数ある中からご覧いただきありがとうございます。◇90sold銀タグNIKEＴシャツになります。deadstockでは現存している物もほとんどない希少なアイテムなのでこの機会にどうでしょうか。サイズXL身幅56㎝　着丈72㎝カラーホワイト状態新品未使用品　deadstock長期保管による細かい汚れあります。他にもナイキ等いろいろ出品しているので良かったらチェックして下さい。出品中のNIKETシャツはこちら→#K2MNIKETシャツ出品中の90年代のOLDはこちら→#K2M90s宜しくお願い致します。ナイキビンテージ　BULLS90年代　オレンジタグ　バスケットボール　SupremeChampionSapeur70s70年代　80年代　ナイキスウォッシュ　カマボコナイキ　ナイキ肩掛け　ナイキ浮世絵　オリジナルヴィンテージ　アディダスヴィンテージ　Trefoilアメリカ製　アメカジ#NIKE　#ナイキ　vntg79コルテッツldvld1000デイブレイクオレゴンワッフルワッフルトレーナーエリートなどのオールドランニング好きの方にオススメです。TravisScott
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