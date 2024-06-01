90s 銀タグ　OLD NIKE Tシャツ　deadstock 日本製

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この度は数ある中からご覧いただきありがとうございます。◇90sold銀タグNIKEＴシャツになります。deadstockでは現存している物もほとんどない希少なアイテムなのでこの機会にどうでしょうか。サイズXL身幅56㎝ 着丈72㎝カラーホワイト状態新品未使用品 deadstock長期保管による細かい汚れあります。他にもナイキ等いろいろ出品しているので良かったらチェックして下さい。出品中のNIKETシャツはこちら→#K2MNIKETシャツ出品中の90年代のOLDはこちら→#K2M90s宜しくお願い致します。ナイキビンテージ BULLS90年代 オレンジタグ バスケットボール SupremeChampionSapeur70s70年代 80年代 ナイキスウォッシュ カマボコナイキ ナイキ肩掛け ナイキ浮世絵 オリジナルヴィンテージ アディダスヴィンテージ Trefoilアメリカ製 アメカジ#NIKE #ナイキ vntg79コルテッツldvld1000デイブレイクオレゴンワッフルワッフルトレーナーエリートなどのオールドランニング好きの方にオススメです。TravisScott