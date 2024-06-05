マニー・パッキャオ直筆サイン色紙

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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）···その他グッズ種別···色紙サイン有無···有り性別···男マニー・パッキャオ直筆サイン色紙￼⭕️フィリピンの英雄⭕️11階級の壁を超えた男⭕️炎の￼ファイター￼￼￼⭕️生きる伝説￼⭕️7階級制覇⭕️大統領選挙にも立候補しました。￼お値段の相談致します。いつでもコメントください。お待ちしております。
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