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【希少✨】LOEWE 二つ折り財布　スウェード ヴィンテージ
商品番号 A90275085584
商品名

【希少✨】LOEWE 二つ折り財布　スウェード ヴィンテージ
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 3,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ交渉⭕️即決⭕️※ご希望額はコメントまでお願いします。▪️ブランド　　LOEWEロエベ▪️アイテム　　二つ折り財布▪️カラー　　　ブラウン▪️サイズ　縦:11.3cm横:13.0cm厚さ:1.8cmカード入れ×6小銭入れ×1札入れ×1ポケット×1▪️状態　　　　若干使用感あり　　　　　　　　（写真にてご確認ください）▪️定価　　　　108000円▪️生地　　　　レザー、スウェード▪️デザインミニウォレット　ミニ財布　ウォレット　財布折りたたみ　二つ折り　三つ折りフラップ　スナップボタン　ボタン　ベルトアナグラム　アマソナ　ブランドロゴ　ロゴ金具　刻印　小銭入れ　札入れ　スエード　バイカラー#loewe#ロエベ#折り財布#ヴィンテージ#スウェード
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