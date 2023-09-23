【希少✨】LOEWE 二つ折り財布　スウェード ヴィンテージ

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値下げ交渉⭕️即決⭕️※ご希望額はコメントまでお願いします。▪️ブランド LOEWEロエベ▪️アイテム 二つ折り財布▪️カラー ブラウン▪️サイズ 縦:11.3cm横:13.0cm厚さ:1.8cmカード入れ×6小銭入れ×1札入れ×1ポケット×1▪️状態 若干使用感あり （写真にてご確認ください）▪️定価 108000円▪️生地 レザー、スウェード▪️デザインミニウォレット ミニ財布 ウォレット 財布折りたたみ 二つ折り 三つ折りフラップ スナップボタン ボタン ベルトアナグラム アマソナ ブランドロゴ ロゴ金具 刻印 小銭入れ 札入れ スエード バイカラー#loewe#ロエベ#折り財布#ヴィンテージ#スウェード