本革スタッズベルト　ヴィンテージ加工　新品　未使用品　レア品

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最終お値下げしました。ブラックの本革をヴィンテージ加工しまして、スタッズなど打ち込んであります豪華で高級なベルトになります。セレクトショップで20年前ぐらいに50000円ぐらいで購入しましたが使わず自宅保管してコレクションしていました。5〜6枚目の写真の通りスタッズのスナップボタンでバックルが取り外しできますので好きなバックルに交換したり気分で変えれます。発送時は傷まないようにベルト本体からバックルを外して、ベルト本体とバックルとで発送させて頂きます。なかなか貴重なものだと思いますので好きな方にはおすすめです。サイズは全長がバックル端から外側の外周で108cmぐらいになります。穴は5個開いてまして調整できます。素材···本革素材···本革カラー···ブラック