レイジングサーフBOX

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商品詳細
ポケモンカードレイジングサーフ1BOXシュリンクあり✨️Amazonで当選した物で本日9/24(日)に届きました。プチプチ梱包し、宅急便コンパクトにて発送する予定です！即購入可能！早めの発送を心がけております！何か質問などありましたら、コメントどうぞ！#ポケモン#ポケモンカード#ポケカ#レイジングサーフ
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