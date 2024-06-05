秒速5cm B2ポスター3枚組

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新海誠監督作品の秒速5cmのB2ポスター3枚組です。新品、未使用、暗所保存です。今は無き渋谷シネマライズのフライヤーを2種類をお付けします。最後の新品、未使用、3枚組とおもわれます。写真は自分用でポスターフレームに入れてます。商品は新品、未使用です。#新海誠#秒速5cm#すずめの戸締まり