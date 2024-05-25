stussy Skate Tough Tee White XL 新品未使用

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商品詳細
新品未使用タグ付き2023SSSTUSSYSKATETOUGHTEEwhiteXLサイズ正規品で購入したステューシーの最新のTシャツですオンラインで発売され即完売した人気のTシャツ。バックにはオールドステューシーのようなプリントが施してあり、フロントにはいつものロゴです最近、またステューシーの人気が高まっていて特にオールドステューシーのプリントやデザインされた物は争奪戦になっていますコットン100XLサイズ即購入可購入後はNC、NRになりますのでご理解の上ご購入願います
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