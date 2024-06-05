[ナイキ] NIKE エア マックス インフィニティ 2 AIR MAX

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商品詳細
[ナイキ]NIKEエアマックスインフィニティ2AIRMAXINFINITY2ブラック/レーサーブルー/ホワイトCU9452-003ナイキジャパン正規品ソールに少し汚れ、キズがあります。商品状態は画像を見てご確認くださいませ。※購入時期、購入店などは忘れてしまっておりますm(__)m※写真9枚載せてます。ヒールのタイプ:フラット留め具の種類:レースアップナイキエアマックスインフィニティ2NIKEAIRMAXINFINITY2【品番】CU9452-003【カラー】ブラック/レーサーブルー/ホワイト【サイズ】29出品画像を確認していただきご不明な点がございましたらコメントにてご連絡いただければ幸いです。出来る限り迅速な対応を心がけておりますので、是非ご検討お願い致します＾＾NO:A928
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