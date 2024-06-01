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MORABITO モラビト　本革　クロコダイル　札入れ
商品番号 K73532442888
商品名

MORABITO モラビト　本革　クロコダイル　札入れ
ブランド名 モラビト
特別価格 税込 29,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革　クロコダイル実家の倉庫に眠っていたものです。なのでかなり古いものです。父親曰く購入後使わず保存していてそのままにしていたそうです。使用はしていませんが、長期保管に伴う劣化はあると思います。
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