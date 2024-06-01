MORABITO モラビト　本革　クロコダイル　札入れ

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商品詳細
カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革 クロコダイル実家の倉庫に眠っていたものです。なのでかなり古いものです。父親曰く購入後使わず保存していてそのままにしていたそうです。使用はしていませんが、長期保管に伴う劣化はあると思います。
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