XL 舐達麻　バダサイ着用　ブラックアイパッチ　USPS　Tシャツ　白

バダサイ着用ブラックアイパッチのUSPS Tシャツ。クリーンでいて存在感のある、ストリートに映えるアートワーク。WILYWNKA、Jnkmn、藤ヶ谷太輔、菊池風磨も着用されています。女性もどうぞ。・状態：新品・未使用。取扱注意ステッカータグ付き。・サイズ：XL(着丈80cm／肩幅53cm／身幅60.5cm／袖丈26cm)・カラー：ホワイト・素材:コットン100%・プリント：シルクプリント・ボディー：8.5ozBLACKEYEPATCH・・・都内随所の街中で見かける事が多い\"ステッカー\"で話題を呼び、注目を集めている謎のステッカー集団\"THEBLACKEYEPATCH\"。そんな彼らが、2014年よりプロダクトを始めたのが、クロージングライン\"BLACKEYEPATCH(ブラックアイパッチ)\"。不定期リリースだった企画も今ではアパレルラインとしての動きとなり、東京コレクションでの発表を行うところまで知名度を上げるも、未だにデザイナーの正体は定かではないなど謎多きブランド。今後の動きからも目が離せない。舐達麻（なめだるま）BADSAIKUSHバダサイクッシュバダサイ賽a.k.abaddaikushBLACKEYEPATCHブラックアイパッチ取扱注意BlackEyePatchLabelTeewhiteYenTownMonypetzjnkmnJnkmn(ジャンクマン)変態紳士クラブWILYWNKA(ウィリーウォンカ)キスマイフットツーKis-My-Ft2セクシーゾーンSexyZoneアフロディーテギャングAPHRODITEGANGAPHRODITEGANGPriorityLabelTee



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