【高級】グッチ　ネクタイ　ネイビー　ドット　GG柄　シマ　シルク100%

【商品名】【高級】GUGGIグッチ ネクタイ ネイビー ドット GG柄 シマ silk100%シルク100%【特徴】GG柄 シマ ドット【色】ネイビー※素人撮影のため写真の撮り方で見える色が少し異なる場合がありますがご了承下さい。【状態】・中古品【B】※評価基準はプロフィールの紹介文に書いてあるので参考にしてください。大剣先、角が少し擦れています。全体的には状態はよく、とても綺麗な一品ですのでこの先も長く使っていただけます！【サイズ】大剣幅9.5cm(cm)※素人採寸になります。平置き時の寸法です。【付属品】※その他付属品はございません。【購入先】ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。◎こちらの商品の関連出品物はこちら◎#うーいのネクタイページぜひご覧になってください！※注意事項はプロフィールに記載してあるので必ずお読みください。評価後の補償や返金はできませんので何かあれば評価前にお願いします。結婚式 入学式 卒業式 お葬式 冠婚葬祭 お受験 成人式 入園式 卒園式 セレモニーN1313833



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