ポケモンカード　フシギバナ　旧裏　3/3枚目

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商品詳細
比較的きれいな状態かと思います。ワンオーナーです。状態は写真よりご判断お願いします。素人判断の為、個々の判断の基準が違うこともご了承ください。スリーブ、ローダーに入れて発送致します。《重要》・中古品であるため、神経質な方はご購入をお控えください。・質問は落札前にお願いいたします。・NCNRにてお願いいたします。
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