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KAONKA BELT(カオンカ・ベルト)
商品番号 O65263915771
商品名

KAONKA BELT(カオンカ・ベルト)
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\"KAONKASKATEBOARDS\"2014年、プロスケーター、中村久史がディレクションを務めるデッキブランド、KAONKASKATEBOARDS（カオンカスケートボード）。ブランド名の由来は「カ」、「オン」、「カ」という3つの音から作った造語のようなもので、この文字に色々な漢字を当てはめることで、言葉として意味のないものが意志になり、スケートボードのような表現に変化します。2023SUMMERKAONKAの新作ベルトです。こちらはライダー徳山太志カラーとなります。長さは約125cm程となります#新品未使用品のため値引き交渉は出来
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