KAONKA BELT(カオンカ・ベルト)

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商品詳細
\"KAONKASKATEBOARDS\"2014年、プロスケーター、中村久史がディレクションを務めるデッキブランド、KAONKASKATEBOARDS（カオンカスケートボード）。ブランド名の由来は「カ」、「オン」、「カ」という3つの音から作った造語のようなもので、この文字に色々な漢字を当てはめることで、言葉として意味のないものが意志になり、スケートボードのような表現に変化します。2023SUMMERKAONKAの新作ベルトです。こちらはライダー徳山太志カラーとなります。長さは約125cm程となります#新品未使用品のため値引き交渉は出来
http://narcologia.ru/goods/tenet846963.html
http://narcologia.ru/goods/rouge484710.html
http://narcologia.ru/goods/smear838904.html
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KAONKA / ORTEGA TAPE OUTDOOR BELT | bulldog SKATEBOARD SHOP
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BLOG: 5NUTS SKATEBOARD SHOP] 2022 HOLIDAY KOANKAの新作DECKと ...
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