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コモリ☆新品未使用
商品番号 G15769011994
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コモリ☆新品未使用
ブランド名 コモリ
特別価格 税込 4,725 円
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商品詳細

お色はホワイトです。サイズは2です。今年、本店にて購入しましたが、着る機会がないのでお探しの方にお譲りします。新品、未使用になります。
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