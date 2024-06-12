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Paul Smith　ハンカチ
商品番号 I56661874385
商品名

Paul Smith　ハンカチ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,574 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真1枚目のハンカチがラッピングされた状態です。目立つものではありませんが、ショッパーに写真3.4.5のようなシワがあります。
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