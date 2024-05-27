未使用イタリア製★ポールスミス メンズ ジッピーウォレット カーフレザー黒 本革

#max0991の取扱い商品一覧はこちら#max0991の財布小物の一覧はこちら「PaulSmith：ポールスミス」メンズ長財布をご案内。こちらはイタリア製のラグジュアリーライン。ツヤ感を抑えたマットな質感のカーフレザーを使用したボディは、とても上品で大人の雰囲気。正面上部に素押しロゴ以外には、華美な装飾が一切なく、シンプルでありながら抜群の存在感でとてもカッコいい。中を開くと内側はポールスミスらしくお約束のマルチカラーストライプ。充実の収納力は、オールインワンタイプを持ちたい方におススメの構成。完全未使用新品で、純正箱＆ケアカード一式が付属する完品コンディション。詳細は以下をご確認下さい。【全体詳細】本体サイズ：縦：10.5cm 横：19cm 厚み：2.5cm内容：マチ付きメイン部×2、ファスナー小銭入れ、サイドポケット×2、カードポケット×12色：ブラック素材：カーフレザー(牛革)【ダメージ状態詳細】外観：未使用の超美品内側：超美品角やヘリ：ダメージ一切なし型崩れ：なし色変わり：なし小銭入れ内：未使用金具部材：超美品状態：未使用新品コンディション美品度：10点 (新品を10点満点とした自己基準)【その他備考】付属品：純正箱、ケアカード一式、品番タグ生産国：イタリア(MadeinITALY)公式サイト価格：38,500円(税込)ちなみに実寸サイズは個人採寸につき多少の誤差はご容赦下さい。個人保管品であり、程度は画像をご確認頂き上記状態をご了承の上でお求め下さい。プロの目利きでブランドアイテムが売買される『横浜ブランドオークション』にて購入した後にプロが鑑定した100％本物保証のお品物です。修理やアフターフォローのご相談などは正規店で受けられますので、ご安心ください。詳しくは当方のプロフィールをご覧下さい。#PaulSmith#ポールスミス柄・デザイン...無地カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革



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