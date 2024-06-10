【激レア】AIR JORDAN（ジョーダン）キャップ限定色

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ご覧頂きありがとうございます♪新品未使用ですが、自宅保管をしていたので未使用に近いとしました♪完売品 廃盤となっており、中古市場でも探すのが困難なレアアイテムとなっております。お探しだった方はこの機会に是非。アイテム説明JORDANBRANDには珍しいブルーカラー採用の超レアモデル。クラウン(ボディー)～バイザー(ツバ)に掛けて鮮やかなブルーカラーを採用しており、フロントパネルには肉厚なJORDANの刺繍の入る絶品です。詳細【ブランド】JORDANBRAND【性別 】メンズ【サイズ 】フリーサイズ 【深さ 】レギュラー【カラー 】ブルー青【配送区分】宅急便コンパクトあくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。他サイトでも出品しているため、いきなり消去する可能性があります。