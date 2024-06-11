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一番くじ　ゴジラ　A賞　ラストワン賞　F賞　セット
商品番号 B53104942863
商品名

一番くじ　ゴジラ　A賞　ラストワン賞　F賞　セット
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 12,375 円
在庫状況 あり

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商品詳細

画像の物を全てお譲りします。A賞とラストワン賞は未開封です。F賞の箱はお付けできません、ご了承ください。一番くじゴジラ大怪獣列伝A賞　SOFVICSゴジラ1995香港上陸ver.F賞モンスターヘッドマグネットラストワン賞　SOFVICSゴジラ1995ラストイメージver.
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