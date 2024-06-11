セカオワ ドゥガラディドゥ 非売品グッズ

SEKAINOOWARIDOMETOUR2020DuGaraDiDuのグッズ3点セットになります。暗所に保管していましたが、使って頂けるファンの方へお譲りする事にしました。クリアバッグとポーチは使用しておりませんが、撮影の為に袋から出してしまっているのでご了承下さい。・2wayクリアバック(中身の巾着付き)・ポーチ＆キーホルダークリアバッグは持ち手等、多少畳んで発送する可能性もありますのでこちらもご了承下さい。即購入可能です！トラブル回避の為に神経質な方は購入はご遠慮願います。



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