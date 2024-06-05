超美品　ルイヴィトン M9821UベルトLV イニシャル　モノグラム

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商品詳細
ルイヴィトンLOUISVUITTONM9821Uベルト・LVイニシャル40MM\"モノグラム\"90/36メンズ【表記サイズ】メンズ:90/36【実寸サイズ】最小ウエスト 約86cm 最大ウエスト 約96cm 全長 約107.5cm 幅 約40mm【素材】素材:モノグラム・キャンバスライニング:カーフレザー(牛革)【色】モノグラム【仕様】バックル:着脱可能リバーシブル:可能ベルト穴:5つ【状態】一回のみ使用 未使用に近い掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。【付属品】保存袋【備考】製造国:スペイン製造番号:CA5122参考価格 ￥82,500（税込）ペット・喫煙者なし
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