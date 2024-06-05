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超美品　ルイヴィトン M9821UベルトLV イニシャル　モノグラム
商品番号 T93972596000
商品名

超美品　ルイヴィトン M9821UベルトLV イニシャル　モノグラム
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 21,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンLOUISVUITTONM9821Uベルト・LVイニシャル40MM\"モノグラム\"90/36メンズ【表記サイズ】メンズ:90/36【実寸サイズ】最小ウエスト　約86cm　最大ウエスト　約96cm　全長　約107.5cm　幅　約40mm【素材】素材:モノグラム・キャンバスライニング:カーフレザー(牛革)【色】モノグラム【仕様】バックル:着脱可能リバーシブル:可能ベルト穴:5つ【状態】一回のみ使用　未使用に近い掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。【付属品】保存袋【備考】製造国:スペイン製造番号:CA5122参考価格　￥82,500（税込）ペット・喫煙者なし
http://narcologia.ru/goods/conception312957.html
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