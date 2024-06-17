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【海外限定】ニューエラ ニューヨークヤンキース 9FORTY リネン ブルー
商品番号 X45124697398
商品名

【海外限定】ニューエラ ニューヨークヤンキース 9FORTY リネン ブルー
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,116 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラ、海外正規取扱店で購入したニューヨークヤンキースのキャップです。リネン素材をミックスした優しい肌触りのブルーカラーにホワイトロゴの日本未発売の新作カラーです。■9FORTY■フロントからバックにかけて丸みを帯びた流れるようなラインが特徴の9FORTY。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエットが保たれます。サイズは調整が可能です。★その他ニューエラ取扱商品はこちら★#UDFAL_newera★その他MLB取扱商品はこちら★#UDFAL_mlb■商品はポリエステルの袋に包んだ状態でA3サイズの発送用ビニール袋に梱包してゆうパケットポストにて発送いたします。　梱包の際に帽子を圧縮したりはしないですが型崩れなど気になる方は事前にご相談ください。※返品は不可とさせていただきます。ニューエラニューヨークヤンキースメジャーリーグMLBneweranewyorkyankeesストリート9FORTYブルーリネン麻リネンブルー素材···コットン素材···麻カラー···ブルー形···ベースボール
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