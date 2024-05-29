【ステューシー】正規・新品タグ　ハート　ブラック　XL　Tシャツ

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ご観覧いただき、ありがとうございます(^^)☆即購入歓迎☆フォロー割実施中フォローして下さった方には¥1,000～¥2,999⇒¥100引き～¥4,999⇒¥200引き～¥9,999⇒¥300引き¥10,000～⇒¥500引きさせていただきます♪おまとめ買いでさらにお値引きさせていただきますので、詳しくはプロフィールをご確認ください。【フォロー割引希望】とコメントに書いてください^^購入後のフォロー割引は対応出来兼ねますので、購入前に必ずコメントをお願いいたします。よろしければ他の商品もご観覧ください！☆全商品一覧☆#CR☆アイテム別一覧☆#CR_Tシャツ#CR_ステューシー/////////////////////////////////////////◉商品紹介ステューシー：Tシャツ（ブラック）◉ポイント・新品タグ付きの正規品・バックにビッグロゴ・フロントにワンポイントロゴ◉状態・新品タグ付きの未使用品/////////////////////////////////////////◉サイズ：XL※実寸サイズを参考にご判断をお願いします。◉カラー：ブラック◉実寸サイズ着丈78㎝肩幅54㎝身幅64㎝袖丈25㎝※素人採寸になりますので、多少の誤差はございます。◉素材：コットン100%◉発送：ご購入後、1～2日以内に発送いたします。※トラブルを未然に防ぐため、購入前に一度プロフィールをご確認ください！その他にもオススメのアイテムがたくさんありますので、よろしければご覧ください(^_^)☆全商品一覧☆#CR☆アイテム別一覧☆#CR_Tシャツ#CR_ステューシー20-3365