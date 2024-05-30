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ベイビーハープ 12弦
商品番号 U26754116621
商品名

ベイビーハープ 12弦
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,720 円
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商品詳細

処分特価12弦のベイビーハープになりますチューニングハンマーはありませんが本体は目立つ傷汚れなく綺麗かと思います中古楽器にご理解のほどよろしくお願い致します
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