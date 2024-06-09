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商品詳細
極美品 ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR引退品処分配送時 ローダーに入れ配送致します値下げ交渉致しません。売れない場合には徐々に値下げ致します。
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