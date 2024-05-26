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IRERI 折りたたみ財布
商品番号 A44396292528
商品名

IRERI 折りたたみ財布
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 10,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリア製ブランド財布イタリアのフィレンツェで購入しましたが、カードを入れる部分の幅が若干狭いため、売ることにしました。素材はよく高級感抜群です。購入日...2023年9月購入場所...イタリア・フィレンツェ財布形...二つ折りカラー...ブラック素材...本革円換算方法...152ユーロ✕160円/ユーロ
http://narcologia.ru/goods/traverse660526.html
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