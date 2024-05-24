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supreme×NEWERAコラボキャップ ボックスロゴ　BOX
商品番号 T66011903151
商品名

supreme×NEWERAコラボキャップ ボックスロゴ　BOX
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 3,441 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄即購入OKです！supremeボックスロゴキャップです2018年にsupreme原宿店にて並びで購入致しました。着用機会が少ないため、出品致します。10回ほど外で着用した為日焼けによる色落ちが少しあるかもしれません。またボックスロゴのため、希少価値は高い商品です。ステッカーサービスでおつけ致します。他のフリマサイトでも出品している為売り切れた際は削除致しますのでご了承下さい。中古ということでご理解頂きご購入下さい。3Nにてお願い致します。#supreme#キャップ#BOX#ボックスロゴ#NEWERA#ニューエラ#コラボキャップ#コラボ#シュプリーム⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄状態は悪くないように思いますが、新品同様の物をお求めな方は購入を控えて下さい。キャンプに被って行こうと買いましたが行く機会がなく眠ったままも可哀想なので出品致します。1点物になりどちらも早い者勝ちとなります(\u003e\u003c)☆⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄カラー···ブラック形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/perforce30965.html
http://narcologia.ru/goods/moped865868.html
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