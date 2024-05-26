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HERMES エルメス ネクタイ ハイブランド 高級 ビジネス おしゃれ ピンク
商品番号 P77525182617
商品名

HERMES エルメス ネクタイ ハイブランド 高級 ビジネス おしゃれ ピンク
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！他でも出品しておりますので売り切れる前にどうぞ！お得なまとめ割りがありますので、プロフィールをご覧下さい！#EIGHTネクタイ【商品詳細】◆ブランド名HERMESエルメス◆素材シルク100%◆カラーデザインピンク薄ピンク◆生産地フランス◆状態こちらの商品は【AB】ランクです。【SS】新品未使用【S】新品同様極美品【A】状態◎目立つ傷や汚れ無しor見えない部分に汚れ有り【AB】微かな傷や汚れor使用感有ーーーーーーーーーーー美品ーーーーーーーーーーー【B】少し気になる傷や汚れor使用感有【C】傷や汚れ、使用感有【D】ジャンク品◆寸法大剣幅　約9.5cm出来る限りシワにならないよう緩く折りたたんでの発送を心がけています。【主な出品ブランド】シャネルディオールエルメスフェンディフェラガモポールスミスゼニアイヴサンローラングッチダンヒルバーバリージバンシーカルバンクラインポロラルフローレンヴェルサーチミラショーンランバン結婚式披露宴成人式パーティービジネススーツプレゼント入学式卒業式入社式古着ナロータイ等様々な場面で使用出来るネクタイを出品しております。
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