【旧ロゴ 極美品】LOEWE ロエベ 折りたたみ財布

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LOEWEロエベ二つ折り財布5年以上前にハワイオアフ島のDFSに入っているロエベで約52,000円くらいで購入しました。その後、2,3回使用したのみです。写真が現在の状態です。内紙等、全て新品同様の状態でございます。容量:カード入れ7枚、お札入れ2つ、小銭入れ素材:スエード、レザー素人検品ですが、ざっと見たところキズや汚れは見当たりませんでした。気になる部分がありましたら、画像を追加しますので、コメントにてご連絡くださいませ。宅急便コンパクトまたは、ゆうパケットプラスのどちらかでお送りする予定です。※らくらく⇄ゆうゆう に変更させていただく場合があります。梱包発送方法にご希望がありましたら、実費追加費用となりますが可能ですので、ご購入前にご要望のコメントをお願いします。また他商品とおまとめいただけるのであれば、値下げ検討致します。何卒よろしくお願いいたします。#loewe#ロエベ#louisvuitton#vuitton#ルイヴィトン#財布#wallet