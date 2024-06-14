新品　ヴィヴィアンウエストウッド オーブ　ラウンドジップ　長財布　シルバー

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ヴィヴィアンウエストウッド オーブリピート ラウンドジップ長財布■サイズ 縦9.5×横19×マチ2.2(cm)※多少の誤差はお許しください■仕様 ラウンドファスナー開閉 札入れ×2ファスナー付き付き小銭入れ×1カード入れ×12その他ポケット×2■素材 牛革／塩ビ■カラー シルバー■状態 正規品 新品未使用 箱付き ※展示品・革製品の為、多少のスレ・ コキズ等ある場合がございます即購入OKです他にも出品しておりますのでよろしければご覧ください#VivienneWestwood#ヴィヴィアンウエストウッド#ヴィヴィアン#財布#長財布#クラッチバッグヴィヴィアンウエストウッドブランドオーブポーチバッグクラッチバッグ財布長財布二つ折り財布ロングウォレットウォレットラウンドジップラウンドファスナー小銭入れ札入れ折り財布パスケースポールスミス革小物革製品レディース女性婦人メンズ男性紳士プレゼントギフト記念日誕生日学生新卒卒業入学クリスマスバレンタインデーホワイトデー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···シルバー財布形···長財布素材···本革