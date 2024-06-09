c-boy 〜style book vol21〜　ストリート

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170cm〜180cm普通体型の方におすすめのコーデです。今年大トレンドのリーバイス550ブラックデニムを使いストリートコーデを組みました。tops:Harley-DavidsonT-shirtbotoms:Levi's550blackdenim計2点アクセサリー追加は＋6000円accessory:ring2点 bracelet1点↑上記のコーディネートをまとめて一つの箱に入れて梱包します。☆フォロー割実施中(^^)¥2000以上～¥3000未満の商品¥100引き¥3000以上～¥4000未満の商品¥200引き¥4000以上～¥5000未満の商品¥300引き¥5000以上の商品¥400引き２点以上のおまとめ買いでさらに各商品¥100オフコメントにフォローしました。フォロー割価格希望と書き込みしてください。フォロー頂いた方のみ上記セール価格適用になります。ご連絡後、お値段変更させていただきます。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪【状態】古着であることをご理解した上で購入お願いします。○注意○お使いのモニター環境によって服の色味の見え方に多少の差異が生じる場合もございますがご了承ください。