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【入手困難】NEW ERA デトロイト タイガース A-Frame 黒
商品番号 H43168902773
商品名

【入手困難】NEW ERA デトロイト タイガース A-Frame 黒
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,670 円
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商品詳細

【希少品、美品】海外限定モデル#amotyshop←セット割します！他レアキャップ出品中！！◯商品名NEWERA9FORTYAFrameDETROITTIGERSSTADIUMPATCHBLACKAフレームの同色は、なかなか出回っていないため他と被りたくないかたはぜひ(^^)◯カラーブラック◯状態新品未使用　◯サイズFREE／55.8〜61.5cm（サイズ調整が可能です）〇発送方法匿名発送！#即購入OK#MLB#LA#Detroit#デトロイト#タイガース#Aframe#レアキャップ#amotyshop
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