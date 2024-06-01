シュプリーム激レアコラボTシャツセット

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シュプリームの激レアコラボTシャツセットになります。ダニエル ジョンストン コラボTシャツカラー ホワイトサイズSタートルズ ラファエロ コラボTシャツカラー ブラックサイズSどちらも長袖インナーの上から2回ほど着用した程度です。あくまでも中古品ですのでご理解下さい。おまけでステッカー、ショップ袋おつけします。バラ売りは致しませんので宜しくお願いします。