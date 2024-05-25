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PHATRNK ファットランク Tシャツ
商品番号 R21977488397
商品名

PHATRNK ファットランク Tシャツ
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 4,400 円
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商品詳細

OLD\"P\"LOGOシリーズ1度だけ着用しただけなので新品同様です。ステッカー2枚つけます。《OLD\"P\"LOGOTEE》COLOR/WHITESIZE...M【素材】COTTON100%6.2oz【SIZE】着丈(cm)S/63.0M/68.0L/72.0XL/75.02XL/80.0身幅(cm)S/47.0M/52.0L/55.0XL/60.02XL/65.0肩幅(cm)S/42.0M/46.0L/50.0XL/55.02XL/59.0袖丈(cm)S/18.0M/22.0L/22.0XL/23.02XL/25.0Rizinライジン#萩原京平#SRVNTZ#サーヴェンツ
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