Love Ear Art キャップ　木村拓哉着用

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カラー···ブラック形···ベースボール新品で購入後５回ほどは着用してます。黒なので日焼けや埃などは多少は付いているかもしれませんが基本的には綺麗な状態だと思いますが神経質な方はご遠慮下さい。あくまでも中古品です。ご検討よろしくお願いします。