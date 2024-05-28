90s ナイキ 6パネルキャップ RN56323 コットン ツバ裏グリーン

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※ご覧頂き誠にありがとうございます。自己紹介欄に取引に関して注意事項を記載いたしております。必ずご確認、ご納得の上ご購入のほどよろしくお願いいたします。90sナイキNIKE6パネルキャップRN56323ブラックコットンツバ裏グリーンの出品です。状態…特に目立ったダメージはなく良品コンディションです。サイズ…フリーサイズ一般的な男性の頭囲(～59㎝)で問題なくご着用できます。浅めの造りです。ご不明な点は質問よりお願い致します。