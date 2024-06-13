adidas（アディダス）ベルト、バックル

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アディダスの個性的なベルトです。RHYMESTER・Mummy-Dさんがマボロシ期に着用していたモノと同じです。思い入れがあるものの、ファッションの方向性が変わってしまい出品しました。バックルには特別目立つような傷はありませんが、ベルト部は写真の通りはげている箇所や、腰のサイズに合わせるために2箇所穴をあけているところがあります。ベルトのバックル以外の長さ 素人採寸となります。110センチになります。チョット変わったアディダスのベルト如何でしょうか?お安く出品させて頂きますのでノン・クレームノン・リターンでお願い致します。