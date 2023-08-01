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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます比較的綺麗で大きな傷等は見当たりませんが、初期傷、見落としがある場合がございますのでご理解ある方のみご購入宜しくお願いしますすり替え・トラブル防止のため、返品対応は致しかねますので、ご了承の上でご購入をお願いいたします。こちらの商品あくまで中古品、素人目ですので中古品、プレイ用としてお買い求めください。また、相場が変動しやすいので出品金額を値上げする場合がございますのでご購入の方はお早めによろしくお願いいたします。※トラブル防止の為完全美品など完璧を求める方、神経質な方はご購入お断りしております上記ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いいたします種類···ポケモンカード(ポケカ)
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