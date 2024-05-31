m+ エムピウ ミッレフォッリエ2 millefoglie II P25

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■新品・未使用・希少■コニャックcognac希少な大人気カラーです。《millefoglieⅡP25》イタリア製タンニン鞣しの一枚革でピッグレザーを巻きとめたmillefoglie。内装の主要部は独特の素材感を出したピッグレザー、お金などが触れる部分には汚れが目立たない濃色の綿を配しています。25mmサイズでおおよその容量は紙幣10枚・コイン大小15枚・カード類15枚程度になります。エイジングにより、深みのある落ち着いた素敵な色に変化する様子をお楽しみいただける唯一無二のモノです。メンテナンス要らずでとても扱いやすくプレゼントにも最適です。撮影時のみ箱から出しました。（撮影時も手袋着用）エムピウ(M+)ミッレフォッリエ2P25カラー：コニャック商品サイズ：W110×D85×H25mm重量：100g内装：ピッグレザー裏地：綿素材：イタリア製タンニン鞣し革財布形：二つ折り柄・デザイン：無地生産国：日本※革表面は大変デリケートになっておりますため、最初からの傷、押し跡等見受けられる場合がございますが、使いこむうちになじんできます。デリケートな方のご購入はご遠慮ください。#エムピウ#m+#ミッレフォッリエ#レザー#財布#コニャック#cognac