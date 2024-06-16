本日限定価格シュプリーム Supreme ジェットキャップ

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supreme定番のジェットキャップです。硬いツイル素材ではなく、麺の柔らかく少しクタッとした素材となります。王道な形と1番人気の黒です。早い者勝ちになると思うのでお早めに素材···コットンカラー···ブラックUSA製シュプリーム（英語:Supreme）は、アメリカ合衆国のスケートボードショップおよびファッションブランド。1994年にニューヨーク出身のイギリス人であるジェームス・ジェビア（JamesJebbia）によって設立されたブランド。スケートボード文化やヒップホップに影響を受けたアイテムで知られる。アメリカ国内ではブルックリン、ロサンゼルスにも店舗を展開している。ブランドのトレードマークである赤地にFutura書体の白い文字というボックスロゴは、アメリカの現代アーティストバーバラ・クルーガーの作品からインスパイアされたものであるケイト・モスをモデルに起用したカルバン・クラインのモノクロ広告にSupremeロゴステッカーを貼るプロモーションで知名度を上げた。他ブランドやアーティストとのコラボレーションをよく行うことで知られている。コラボレーションしたブランドはナイキ、エア・ジョーダン、コム・デ・ギャルソン、ザ・ノース・フェイス、ティンバーランド、リーバイス、ルイ・ヴィトン、ア・ベイシング・エイプ、ヒステリック・グラマー、アンダーカバーなどが挙げられる。