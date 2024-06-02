BALMAIN PARIS バルマン メンズ 半袖 Tシャツ ライオンプリント

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商品詳細
BrandBALMAINPARIS（バルマン）Size表記サイズ:XS実寸サイズ:肩幅約43cm×身幅約42.5cm×袖丈約19.5cm×着丈約74cm・平置き実寸値の為、多少の誤差が生じる場合がございます。Detailsカラー:ブラック表記素材:100%COTTON付属品:なしCondition使用感の少ない、状態の良いお品です。保管による折り皺がございますが、目立つダメージはなく、まだまだご愛用して頂けるお品です。
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