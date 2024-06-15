ツイステ リドル・ローズハートセット

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商品詳細
ディズニーツイステッドワンダーランドリドル・ローズハートのセットになります。♡セット内容♡・アニプレ1/8スケールフィギュア（箱に凹みがありますが未開封の為中身に問題はありません）・ロンググラス・マグカップ・アルカナカード、ウェハースカードタッセルチャーム、シール、アクセサリースタンド#ディズニーツイステッドワンダーランド#リドル・ローズハート#ツイステ#ツイステリドル
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