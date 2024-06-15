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ツイステ リドル・ローズハートセット
商品番号 S12518266298
商品名

ツイステ リドル・ローズハートセット
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディズニーツイステッドワンダーランドリドル・ローズハートのセットになります。♡セット内容♡・アニプレ1/8スケールフィギュア（箱に凹みがありますが未開封の為中身に問題はありません）・ロンググラス・マグカップ・アルカナカード、ウェハースカードタッセルチャーム、シール、アクセサリースタンド#ディズニーツイステッドワンダーランド#リドル・ローズハート#ツイステ#ツイステリドル
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http://narcologia.ru/goods/reinforcement52099.html
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