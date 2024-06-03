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コムデギャルソンシャツ 半袖Ｔシャツ 紺 Ｘ 新品未使用
商品番号 F87739853790
商品名

コムデギャルソンシャツ 半袖Ｔシャツ 紺 Ｘ 新品未使用
ブランド名 コムデギャルソンシャツ
特別価格 税込 4,725 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コムデギャルソンシャツ半袖Ｔシャツワッペンロゴ付き新品未使用色紺色着丈77㎝身幅55㎝写真5番目のお色が1番近いです。濃紺なお色です。ワッペン、ロゴ付きの珍しいタイプです。サイズが大きかったのでずっと保管していましたがサイズの合う方大きめに着こなしたい方ご購入お願い致します。カラー···紺色袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬コムデギャルソンコムデギャルソンシャツコムデギャルソンオムジュンヤワタナベタオコムデギャルソンサカイコムデギャルソンローブドシャンブルコムデギャルソンブラックプレイ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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