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【USA製】VISA 企業 Tシャツ XL プリント ヴィンテージ
商品番号 G25321790994
商品名

【USA製】VISA 企業 Tシャツ XL プリント ヴィンテージ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,200 円
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商品詳細

●色：ホワイト●サイズ：XL着丈74cm　身幅58cm　肩幅58cm　袖丈22cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態クリーニング済み。目立った汚れ、ほつれ等はありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。なお、写真に写っているもの以外の付属品はございません。その他にも古着などを出品しておりますので是非ご覧ください。ビンテージアメカジシングルステッチアメリカ製柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春、夏、秋、冬054MA525
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