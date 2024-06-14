【USA製】VISA 企業 Tシャツ XL プリント ヴィンテージ

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●色：ホワイト●サイズ：XL着丈74cm 身幅58cm 肩幅58cm 袖丈22cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態クリーニング済み。目立った汚れ、ほつれ等はありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。なお、写真に写っているもの以外の付属品はございません。その他にも古着などを出品しておりますので是非ご覧ください。ビンテージアメカジシングルステッチアメリカ製柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春、夏、秋、冬054MA525